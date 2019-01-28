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Лацио – Ювентус – 1:2 – видео голов и обзор матча

28 января 00:20 931 Читати українською
Лацио – Ювентус – 1:2 – видео голов и обзор матча
Лацио – Ювентус – 1:2 – видео голов и обзор матча

Ювентус победил Лацио в 21 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Лацио – Ювентус.

Чемпионат Италии 2018/19, 21 тур

Лацио – Ювентус – 1:2

Голы: Джан, 59, (аг) – Канселу, 74, Роналду, 89, (пен)

Ювентус в нелогичном матче вырвал победу у Лацио

В первом тайме зрители голов не увидели, хотя Лацио имел несколько хороших шансов. Во втором тайме римляне вышли вперед благодаря автоголу Джана. После этого Ювентус набрал обороты и сравнял счет. Судьбу матча решил пенальти, который реализовал Роналду.

Италия21 турОлимпико (Рим)

Лацио - Ювентус: Воскресенье 27 января 2019

Лацио
Матч окончен
1 : 2
Ювентус
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Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Лацио Лацио Лацио - Ювентус Серия А
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