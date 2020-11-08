Лацио и Ювентус разошлись миром в матче 7-го тура Серии А. Видео голов и обзор матча Лацио – Ювентус смотрите на "Футбол 24".

Ювентус вышел вперед на 15 минуте, когда после фланговой передачи Куадрадо Роналду переправил мяч в ворота. Криштиану мог забить еще раз до перерыва, но его выстрел попал в штангу. "Старая синьора" вела матч к победе, однако в компенсированное время Кайседо сумел переправить мяч в ворота и спас ничью для Лацио.

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Таким образом, Ювентус набрал 13 очков и расположился на 4 месте, Лацио с 11 пунктами остался девятым.

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