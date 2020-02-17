Волевая победа "орлов" в видеообзоре матча Лацио – Интер – 2:1

Лацио обыграл Интер в рамках 24-го тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи Лацио – Интер.

Команды начали с довольно опасными моментами в начале игры, однако голы пошли только перед самым перерывом. Янг протащил мяч по собственной половине, отдал на Кандреву, который решил пробить. После рикошета мяч отлетел к Янгу, и Эшли ударом от газона открыл счет в игре. После перерыва Иммобиле сравнял счет ударом с пенальти, а ближе к концу поединка Милинкович-Савич принес победу лациале.

Лацио одержал волевую победу над Интером и вплотную приблизился к первому месту Серии А

Таким образом, Лацио набрал 56 очков и приблизился к Ювентуса, Интер с 54 пунктами остался третьим.