toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Волевая победа "орлов" в видеообзоре матча Лацио – Интер – 2:1

00:48 19 Читати українською
Волевая победа "орлов" в видеообзоре матча Лацио – Интер – 2:1
Лацио – Интер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лацио обыграл Интер в рамках 24-го тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи Лацио – Интер.

50’ Чиро Иммобиле
70’ Сергей Милинкович-Савич
 
Эшли Янг 44’
44’ Эшли Янг
50’ Чиро Иммобиле
70’ Сергей Милинкович-Савич

Команды начали с довольно опасными моментами в начале игры, однако голы пошли только перед самым перерывом. Янг протащил мяч по собственной половине, отдал на Кандреву, который решил пробить. После рикошета мяч отлетел к Янгу, и Эшли ударом от газона открыл счет в игре. После перерыва Иммобиле сравнял счет ударом с пенальти, а ближе к концу поединка Милинкович-Савич принес победу лациале.

Лацио одержал волевую победу над Интером и вплотную приблизился к первому месту Серии А

Таким образом, Лацио набрал 56 очков и приблизился к Ювентуса, Интер с 54 пунктами остался третьим.

blog_ava
Аталанта – Рома: Фонсека в шаге от отставки, Гасперини не хватает кадров, а чудо-гол Пашалича не угрожает Малиновскому
16 февраля
895
Теги
Видеоновости Италия Лацио Лацио Интер Интер Лацио - Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
34
мин
Милан
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук