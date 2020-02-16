Лацио одержал волевую победу над Интером и вплотную приблизился к первому месту Серии А

Центральный матч 24-го тура Серии А между Лацио и Интером завершился очень неприятным поражением "нерадзурри" в Риме.

В центральном матче 24-го тура Серии А ставки были максимально высокими. В случае домашней победы над Интером Лацио поднялся бы на вторую позицию в турнирной таблице, приблизившись к Ювентусу на расстояние одного очка – "нарадзурри" же в случае собственного успеха возглавили бы чемпионат. Наверное, именно поэтому первый тайм поединка на Стадио Олимпико прошёл в очень нервном ключе с небольшим количеством остроты. Команды слишком боялись ошибиться.

Тем не менее, в первые 20 минут были организованы лучшие моменты тайма. В частности, уже на 9-й римляне могли открыть счёт усилиями Милинковича-Савича – серб решился на мощный удар в девятку метров с 26-ти, но попал в перекладину. Миланцы же имели шанс выйти вперёд на 19-й вследствие контратаки через центр поля, которую разогнал Весино. В её завершении Маттиас выкатил пас на Лукаку, а тот вышел практически один-на-один со Стракошей, пробив низом – голкипер спас Лацио. Между этими эпизодами случилось несколько перспективных врывов в штрафную по правому флангу, где особенно выделялся Кандрева.

Во второй половине первого тайма качество моментов сильно упало, хотя в целом игра несколько раскрылась. Команды обменивались атаками без крайне острого завершения – ничего интереснее дальнего удара Имобиле на трибуны, ряда стандартов и рейдов Кандревы, тифози не увидели. Казалось, что до перерыва счёт так и не откроют, однако на 42-й минуте случился долгожданный гол. "Лациале" сами себе его привезли: Хони прошёл по флангу и выкатил ужасный прострел, Янг разогнал контратаку и отдал пас вправо на Кандреву, а тот мощно пробил метров с 23-х – Стракоша парировал перед собой, а Янг тут же сыграл на добивании. 0:1!

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Интера, однако уже через три минуты после возобновления игры "орлы" отыгрались. В этом им помогли Шкриньяр и де Врэй – первый при попытке перехватить заброс Альберто запустил "свечку" над линией вратарской и столкнулся с голкипером Паделли, а второй сбил Иммобиле. Арбитр назначил пенальти, а Чиро его уверенно реализовал – 1:1!

Казалось, что гол предоставит римлянам импульс, однако в реальности лучше заиграл Интер. На 50-х минутах миланцы провели ряд неплохих атак, а лучшие шансы отличиться были у Лукаку – на 54-й он стрелял со штрафного над перекладиной, а на 59-й пробивал с левого края штрафной (Раду заблокировал). На 60-х минутах уже стал ощутимым факт перехвата гостями инициативы, что едва не вылилось в пенальти за подкат Раду против Янга – арбитр проигнорировал его, хотя это решение выглядело неоднозначно. У Лацио за этот же период можно вспомнить разве что дальний удар Корреа выше ворот.

Когда уже показалось, что матч проходит по плану Интера, "орлы" неожиданно забили второй. На 70-й минуте хозяева заработали угловой, Иммобиле замкнул подачу ударом прямо в Брозовича, который стоял на линии ворот, а отскок поймал Милинкович-Савич. Сергей тут же пробил в левый нижний угол – 2:1!

Интер прогнозируемо пошел вперёд, загружая мяч в штрафную любыми средствами. Конте в помощь своим нападающим бросил Эриксена и Мозеса, что вылилось в два примечательных момента: на 77-й минуте Стракоша парировал мощный дальний выстрел под левую штангу, а на 79-й миланцы забили второй гол усилиями Янга и Лаутаро – впрочем, последний оказался в офсайде, поэтому счёт не изменился. Лацио постоянно пытался наказать Интер за открытость, разгоняя классные контратаки, что в конечном итоге вылилось в выход Иммобиле один-на-один с Паделли на 84-й минуте – голкипер парировал удар Чиро!

Последний шанс спасти поединок "нерадзурри" упустили уже в компенсированное время, когда Лаутаро протолкнул мяч мимо Стракоши на Лукаку, однако ему так и не дали нормально пробить. Лацио отбивался из последних сил и, в конце концов, устоял. Финальный свисток зафиксировал победу "орлов".

Таким образом, римляне набрали 56 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице и приблизившись к Ювентусу на расстояние одного зачётного балла. Интер падает на третью строчку, имея в активе всего 53 пункта.