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Лацио имеет амбитные планы подписать форварда Реала

19:00 - Читати українською
Лацио имеет амбитные планы подписать форварда Реала
Борха Майораль и Гарет Бейл / Фото ФК Реал

Римский клуб нашел усиление своей атакующей линии в Примере.

Нападающий Борха Майораль попал на радары Лацио, сообщает Di Marzio.

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Нынешний сезон 23-летний испанец проводит на правах аренды в Леванте, а права на игрока принадлежат Реалу. Мадридцы также заинтересованы в продаже Борхи, ведь его контракт с клубом заканчивается уже следующим летом.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Майораль провел 33 матча, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассистами.

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