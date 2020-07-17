Лацио имеет амбитные планы подписать форварда Реала

Римский клуб нашел усиление своей атакующей линии в Примере.

Нападающий Борха Майораль попал на радары Лацио, сообщает Di Marzio.

Реал может вернуть Йовича в Бундеслигу – неожиданный претендент

Нынешний сезон 23-летний испанец проводит на правах аренды в Леванте, а права на игрока принадлежат Реалу. Мадридцы также заинтересованы в продаже Борхи, ведь его контракт с клубом заканчивается уже следующим летом.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Майораль провел 33 матча, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассистами.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують