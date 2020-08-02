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Лацио готовит для Иммобиле новый контракт – клуб решился на впечатляющие жертвы

11:15 - Читати українською
Лацио готовит для Иммобиле новый контракт – клуб решился на впечатляющие жертвы
Чиро Иммобиле / Goal.com

Нападающий "орлов" получит вознаграждение за свои бомбардирские свершения в сезоне 2019/20.

Римский Лацио стремится продлить сотрудничество со своим лучшим бомбардиром Чиро Иммобиле, который за 4 сезона в клубе забил 103 гола. "Бянкочелести" готовы предложить нападающему беспрецедентную для клуба зарплату – 4,5 млн евро за сезон. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Иммобиле повторил бомбардирский рекорд Серии А, официально став обладателем "Золотой бутсы-2020"

Таким образом, Лацио хочет повысить зарплату своему лидеру почти вдвое – сейчас нападающий получает около 2,5 млн евро ежегодно. В случае подписания соглашения Иммобиле станет первым игроком в нынешнем Лацио, который будет зарабатывать такие деньги.

Заметим, что действующее соглашение 30-летнего Иммобиле рассчитано до лета 2023-го. В сезоне 2019/20 нападающий забил 36 голов в Серии А, повторил рекорд чемпионата и получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир в Европе.

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