Шахтер и Лацио согласовали документы, необходимые для перехода Маркоса Антонио в римский клуб, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Таким образом, для завершения трансфера не хватает подписи бразильца под контрактом с "орлами". Также необходимо пройти медицинское обследование, которое должно состояться в ближайшее время.

В прошлом сезоне Маркос Антонио сыграл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его соглашение с Шахтером действует до лета 2025 года.

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