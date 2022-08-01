Хавбек сборной Уругвая Матиас Весино продолжит выступать в Серии А, но уже в составе другого коллектива.

Весино сегодня прибыл на тренировочную базу Лацио, прошел медосмотр и подписал контракт с "орлами" на три года, сообщает официальный сайт клуба .

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Римлянам 30-летний уругваец достался совершенно бесплатно, ведь его контракт с Интером завершился. "Нерадзурри" Матиас отдал 5 лет, но в течение двух последних сезонов был игроком ротации. Всего в футболке миланцев отыграл 126 матчей (13 голов и 7 ассистов).

К слову, Лацио прошедшую кампанию Серии А завершил на 5-й строчке. В сезоне 2022/23 коллектив будет выступать на групповом этапе Лиги Европы.

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