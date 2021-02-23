Бавария встречается с Лацио в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лацио – Бавария стартовал в 22:00 по Киеву. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Действующий победитель Лиги чемпионов продолжает защиту титула. Бавария узаконила статус сильнейшей команды планеты, выиграв все шесть турниров. Но сейчас футбол мюнхенцев далек от прошлогоднего идеала. В этот уик-энд Айнтрахт подсветил проблемы Баварии и дал мастер-класс, как ее переиграть.

В Рим чемпионы Германии приехали без многих важных исполнителей – Мюллер, Гнабри, Павар, Толиссо и Коста в лазарете. Поэтому в основе выходит 17-летний Мусиала. Стабильный Лацио (семь побед в 8 последних матчах Серии А) имеет неплохие шансы избежать разгрома. Хозяева вышли на игру оптимальной одиннадцаткой.

Стартовые составы команд

Лацио: Рейна – Патрик, Ачерби, Мусаккио – Лейва – Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич – Корреа, Иммобиле.

Запасные: Стракоша, Алиа, Перейра, Худт, Пароло, Эскаланте, Лулич, Кайседо, Катальди, Акпа-Акпро, Мурики, Фарес.

Бавария: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала, Коман – Левандовски.

Запасные: Хофманн, Мартинес, Шупо-Мотинг, Сарр, Эрнандес, Рока.

Лацио – Бавария: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов