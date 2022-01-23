Лацио и Аталанта расписали ничью в рамках 23 тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

У Аталанты были огромные кадровые потери, среди которых и Руслан Малиновский. До перерыва обе команды не смогли создать хотя бы один опасный момент.

Аталанта без Малиновского расписала ничью с Лацио

После отдыха острее смотрелся Лацио. Больше всего запомнился момент Дзакканьи, который с убийственной позиции влепил в штангу. Аталанта ответила лишь вялыми ударами Миранчука – 0:0.