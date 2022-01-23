Скука без Малиновского в видеообзоре матча Лацио – Аталанта
10:34 - Читати українською
Лацио и Аталанта расписали ничью в рамках 23 тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
У Аталанты были огромные кадровые потери, среди которых и Руслан Малиновский. До перерыва обе команды не смогли создать хотя бы один опасный момент.
Аталанта без Малиновского расписала ничью с Лацио
После отдыха острее смотрелся Лацио. Больше всего запомнился момент Дзакканьи, который с убийственной позиции влепил в штангу. Аталанта ответила лишь вялыми ударами Миранчука – 0:0.
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