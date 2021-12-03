Удинезе вышел вперед на 16 минуте – Яяло нашел Бету в штрафной, а тот головой пробил в дальний угол. На 32 минуте Бету оформил дубль, после того как сбежал от защитников Лацио и обыграл вратаря. "Орлы" уже через 2 минуты отыграли один мяч усилиями Иммобиле, но Молина сохранил преимущество фриульцев в 2 гола до перерыва.

Лацио упустил победу над Удинезе – невероятный камбэк римлян похоронил штрафной на десятой добавленной минуте

Самое интересное было во втором тайме. Лацио быстро забил дважды – отличились Педро и Милинкович-Савич, а уже через минуту лациале остались в меньшинстве. Молина через 12 минут получил вторую желтую и сделал составы 10 на 10, а Ачерби на 79 минуте забил, казалось, победный гол. Но последнее слово все же было при Удинезе – Арслан ударом со штрафного спас ничью.