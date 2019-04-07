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Лацио – Сассуоло – 2:2 – видео голов и обзор матча

7 апреля 22:56 10 Читати українською
Лацио – Сассуоло – 2:2 – видео голов и обзор матча
Лацио – Сассуоло – 2:2 / ФК Лаціо

Лацио дома на последних секундах спас ничью в матче с Сассуоло. Смотрите видео голов и обзор матча.

53’ Чиро Иммобиле
90+6’ Сенад Лулич
 
Рожерио 57’
Доменико Берарди 89’
53’ Чиро Иммобиле
57’ Рожерио
89’ Доменико Берарди
90+6’ Сенад Лулич

Чемпионат Италии 2018/2019, 31-й тур

Лацио – Сассуоло – 2:2

Голы: Иммобиле, 53 (п.), Лулич, 90+6 – Рожерио, 57, Берарди, 89

Интер не смог победить Аталанту, Лацио спасся в поединке с Сассуоло: 31-й тур Серии А, матчи воскресенья

Лацио и Сассуоло выдали триллер в матче 31 тура Серии А. После сухого первого тайма команды выдали фантастическую вторую половину встречи. На 89-й минуте Берарди, казалось бы, принес победу гостям, но "орлы" на последних секундах встречи заработали пенальти, который реализовал Иммобиле.

Лацио находится на 7 позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. Сассуоло занимает 11 место с 36 очками.

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