Лацио принимал Рому в 32-м туре Серии А. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В начале второго тайма римляне пропустили со стандарта. Экс-защитник Ромы Лука Пеллегрини выполнил навес, а Алессио Романьоли, еще один бывший игрок Ромы, выиграл верховую дуэль у Манчини и поразил ворота головой – Свилар не смог спасти свою команду.

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Уже на 69-й минуте Рома сравняла счет: Матиас Суле мощным ударом в касание из-за пределов штрафной площади направил мяч точно под перекладину. Финальный свисток судьи зафиксировал ничью.

Артем Довбик начал матч в стартовом составе и покинул поле на 85-й минуте, уступив место Бальданке.

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