Рома огласила состав на матч 32-го тура Серии А с Лацио. Клаудио Раньери не стал менять схему 3-4-2-1, хотя многие СМИ перед игрой предполагали, что "джаллоросси" сыграют в 3-5-2. В роли партнёра Артёма Довбика рассматривались Лоренцо Пеллегрини и Элдор Шомуродов.

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В конце концов игрок сборной Украины будет единственным чистым форвардом Ромы в стартовом составе. Под ним расположатся Пеллегрини и Суле.

Стартовый состав Лацио: Мандас; Марушич, Жиго, Романьоли, Пеллегрини; Гендузи, Ровелла; Исаксен, Деле-Баширу, Дзакканьи; Кастельянос.

Стартовый состав Ромы: Свилар; Челик, Манчини, Н'Дика; Салемакерс, Паредес, Коне, Анхелиньо; Суле, Пеллегрини; Довбик.

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