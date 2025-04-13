Лацио – Рома: Довбик узнал свой статус в Римском дерби
Стали известны составы на римское дерби. Читайте подробности на "Футбол 24".
Рома огласила состав на матч 32-го тура Серии А с Лацио. Клаудио Раньери не стал менять схему 3-4-2-1, хотя многие СМИ перед игрой предполагали, что "джаллоросси" сыграют в 3-5-2. В роли партнёра Артёма Довбика рассматривались Лоренцо Пеллегрини и Элдор Шомуродов.
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В конце концов игрок сборной Украины будет единственным чистым форвардом Ромы в стартовом составе. Под ним расположатся Пеллегрини и Суле.
Стартовый состав Лацио: Мандас; Марушич, Жиго, Романьоли, Пеллегрини; Гендузи, Ровелла; Исаксен, Деле-Баширу, Дзакканьи; Кастельянос.
Стартовый состав Ромы: Свилар; Челик, Манчини, Н'Дика; Салемакерс, Паредес, Коне, Анхелиньо; Суле, Пеллегрини; Довбик.
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