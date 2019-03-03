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Лацио – Рома – 3:0 – видео голов и обзор матча

00:55 8 Читати українською
Лацио – Рома – 3:0 – видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча Лацио – Рома / Фото ФК Лацио

Лацио не заметил Рому в римском дерби в рамках 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Лацио – Рома.

12’ Фелипе Кайседо
73’ Чиро Иммобиле
89’ Данило Катальди
 
Александар Коларов 93’

Хозяева активно начали матч, за что и были вознаграждены уже 12-й минуте голом.

Лацио в большинстве разгромил Рому в Римском дерби

"Волки" проснулись только во втором тайме, но выровнять положение не удавалось. Зато Лацио закрепил победный счет, забив еще 2 мяча.

Победа сократила отставание "орлов" от Ромы до 3-х очков. Стоит отметить, что у Лацио еще есть игра в запасе. Команда занимает сейчас 6-ю строчку турнирной таблицы Серии А.

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