Лацио – Рома – 3:0 – видео голов и обзор матча

Лацио не заметил Рому в римском дерби в рамках 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Лацио – Рома.

Хозяева активно начали матч, за что и были вознаграждены уже 12-й минуте голом.

Лацио в большинстве разгромил Рому в Римском дерби

"Волки" проснулись только во втором тайме, но выровнять положение не удавалось. Зато Лацио закрепил победный счет, забив еще 2 мяча.

Победа сократила отставание "орлов" от Ромы до 3-х очков. Стоит отметить, что у Лацио еще есть игра в запасе. Команда занимает сейчас 6-ю строчку турнирной таблицы Серии А.