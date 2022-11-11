Лацио победил Монцу в матче 14 тура Серии А (1:0). Смотрите видео гола и обзор поединка на "Футбол 24".

Лацио добыл вторую подряд победу со счётом 1:0 – на этот раз в матче с Монцой. Единственный гол был забит на 69-й минуте игроком, который вышел на замену после перерыва.

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Лука Ромеро стал вторым самым молодым бомбардиром "орлов" в Серии А после Алессандро Каппони. На момент матча аргентинцу исполнилось 17 лет и 357 дней.

Алессандро Каппони выступал за Лацио в середине 40-х годов прошлого века. Он забивал за римлян свой первый гол в элитном итальянском дивизионе в возрасте 17 лет и 129 дней.

Интересно, что в четверг в день матча президент Лацио Клаудио Лотито сделал краткий комментарий по поводу контракта Ромеро. Лотито заверил болельщиков, что аргентинец продлит соглашение, которое заканчивается летом 2023 года.