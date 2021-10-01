Лацио полностью оправдал свой статус фаворита в поединке против Локомотива и еще до перерыва снял вопрос о победителе матча.

Результативная перестрелка с двумя удалениями в видеообзоре матча Наполи – Спартак – 2:3

Хорватский полузащитник Тома Башич открыл счет во встрече, забив свой дебютный гол за "орлов". Дальше Луис Альберто мог оформить "сухой лист" с углового, но партнер сыграл надежно и добил мяч в сетку ворот.

После двух туров в группе Е Лацио расположился на второй строчке, Локомотив – последний.

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