Лацио – Локомотив – 2:0 – видео голов и обзор матча
Лацио принимал московский Локомотив в рамках группового этапа Лиги Европы. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Лацио полностью оправдал свой статус фаворита в поединке против Локомотива и еще до перерыва снял вопрос о победителе матча.
Результативная перестрелка с двумя удалениями в видеообзоре матча Наполи – Спартак – 2:3
Хорватский полузащитник Тома Башич открыл счет во встрече, забив свой дебютный гол за "орлов". Дальше Луис Альберто мог оформить "сухой лист" с углового, но партнер сыграл надежно и добил мяч в сетку ворот.
После двух туров в группе Е Лацио расположился на второй строчке, Локомотив – последний.
Вест Хэм с помощью Ярмоленко уверенно переиграл Рапид, Митьюлланд со Святченко в основе потерпел поражение от Браги