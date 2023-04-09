Лацио победил Ювентус в 29 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лацио лучше проводил первый тайм и открыл счет на 38-й минуте. Алекс Сандро вместо опеки Милинковича-Савича решил упасть, а серб без лишних сантиментов расстрелял ворота Щенсны. Апелляции Юве по поводу нарушения оказались тщетными.

Лацио победил Ювентус – Луис Альберто отдал шикарный ассист, ЛЧ убегает от Турина

Туринцы отыгрались еще до перерыва. Проведель отразил удар Бремера, но Рабьо "с мясом" затолкал мяч за линию ворот. Решающий момент случился на 53-й минуте. Луис Альберто гениальным касанием пятки переправил прострел Андерсона на Дзакканьи, и тот не промахнулся – 2:1.