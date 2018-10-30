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Лацио – Интер – 0:3 – видео голов и обзор матча

00:36 172 Читати українською
Лацио – Интер – 0:3 – видео голов и обзор матча
Мауро Икарди / твиттер Интера

Миланский Интер одолел римский Лацио на выезде в 10-м туре итальянской Серии А. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Черно-синие" забили два мяча еще до перерыва. Сначала голом отметился лидер атак Интера Мауро Икарди, а под занавес тайма бильярдным ударом отметился Марсело Брозович.

Интер на выезде разгромил Лацио

После перерыва миланцы полностью контролировали игру и довели счет до разгромного. Дубль в свой актив записал аргентинец Икарди. Победа позволила Интеру подняться на вторую строчку в Серии А.

Чемпионат Италии 2018/19, Серия А, 10 тур

Лацио – Интер – 0:3

Голы: Икарди, 28, 70, Брозович, 41

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Италия10 турОлимпико (Рим)

Лацио - Интер: Понедельник 29 октября 2018

Лацио
Матч окончен
0 : 3
Интер
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