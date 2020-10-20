"Мы не можем слишком сильно полагаться на Холанда, потому что он провел все три матча за сборную Норвегии. Ройса тормозили травмы, ему тоже нужно следить за собой.

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Мы также оценим состояние Пищека и сделаем выводы. Если поляк не сможет выйти на поле – его заменит Тома Менье. Думаю, все будет хорошо, ведь даже с учетом того, что нам не хватало нескольких игроков в последнем туре Бундеслиги мы выступили хорошо", – цитирует Фавра издание Football-Italia.

Напомним, "шмели" уже сегодня, 20 октября, стартуют в группе F Лиги чемпионов. Первым соперником Боруссии станет итальянский Лацио, с которым команда Фавра сыграет на выезде. Начало матча в 22:00.

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