Лацио – Бавария: юный талант мюнхенцев установил рекорд своим дебютным голом в Лиге чемпионов
22:56 - Читати українською
Хавбек Баварии Джамал Мусиала уже успел вписать свое имя в историю самого престижного клубного турнира.
83' live
Джамал Мусиала 24’
Лерой Сане 42’
Франческо Ачерби 47’
24’ Джамал Мусиала
42’ Лерой Сане
47’ Франческо Ачерби
Бавария быстро открыла счет в выездном поединке против Лацио, а на 24-й минуте Джамал Мусиала удвоил преимущество мюнхенцев.
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Таким образом Джамал стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов с английским паспортом, сообщает OptaJoe. На сегодня Мусиале исполнилось 17 лет и 363 дня.
Стоит отметить, что юный талант является воспитанником Баварии, в нынешнем сезоне Бундеслиги Мусиала сыграл в 16 матчах, в которых отметился тремя голами.
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