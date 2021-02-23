Хавбек Баварии Джамал Мусиала уже успел вписать свое имя в историю самого престижного клубного турнира.

Бавария быстро открыла счет в выездном поединке против Лацио, а на 24-й минуте Джамал Мусиала удвоил преимущество мюнхенцев.

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Таким образом Джамал стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов с английским паспортом, сообщает OptaJoe. На сегодня Мусиале исполнилось 17 лет и 363 дня.

Стоит отметить, что юный талант является воспитанником Баварии, в нынешнем сезоне Бундеслиги Мусиала сыграл в 16 матчах, в которых отметился тремя голами.

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