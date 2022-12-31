Ла Лига, 15 тур

Вильярреал – Валенсия – 2:1

Голы: Чуквуэзе, 45, Фойт, 89 – Кавани, 21

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0

Голы: Мендес, 22, Серлот, 64

Программу новогоднего тура завершали два матча. Реал Сосьедад без проблем обыграл Осасуну и вернул себе третье место в турнирной таблице Ла Лиги, которое временно оккупировал Атлетико. Хозяева отправили в ворота соперника по голу в каждом из таймов, не позволив ничего создать у собственных ворот.

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Валенсийское дерби получилось ярким. Ни одна из команд не заслуживала поражения, но Вильярреал лучше реализовывал свои моменты, хотя именно подопечные Рино Гаттузо открыли счет благодаря Эдинсону Кавани. "Желтая субмарина" провела два тайма по одинаковому сценарию, забив в конце основного времени каждого из них. Вильярреал благодаря этой победе набрал 24 очка и поднялся на 7-е место. Валенсия остается десятой.