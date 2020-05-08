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Ла Лига утвердила даты возобновления и завершения турнира

10:56 112 Читати українською
Ла Лига утвердила даты возобновления и завершения турнира
Антуан Гризманн и Рафаэль Варан / Фото AS

Тренер Леганес Хавьер Агирре "слил" информации о будущем Примеры.

"Дата возобновления Ла Лиги уже определена – 20 июня, остальные 11 туров будут доиграны до 26 июля. Матчи будут проводиться по субботам-воскресеньям и по средам-четвергам.

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Ла Лига официально проинформировала меня об этом, чему я очень рад, так как мы уже распланировали тренировки", – цитирует Агирре Marca.

Напомним, чемпионат Испании почти 2 месяца находится на паузе из-за пандемии. После 27-ми туров Примеры лидирует Барселона, опережая Реал на 2 очка.

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Теги
коронавирус Ла Лига Хавьер Агирре Хавьер Агирре Испания
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