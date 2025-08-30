Ла Лига, турнирная таблица: Вильяреал опережает Барсу и Реал, экс-клуб Яремчука в топ-10, новичок поднялся
"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам чемпионата Испании 2025/26.
Третий тур Ла Лиги стартовал в пятницу, 29 августа. Эльче переиграл Леванте (2:0) и набрал пять баллов, что позволило подняться на шестую строчку.
Севилья потерпела обидное поражение от Хетафе и осталась с нулем очков, Атлетик победил обидчиков Цыганкова
Леванте остался в зоне вылета с нулем. Валенсия одержала победу в матче против Хетафе (2:0). "Летучие мыши" имеют теперь четыре балла и поднялись в топ-10.
В субботу "Атлетико играет против Депортиво, Жирона будет противостоять Севилье, а Реал будет принимать Мальорку. Барселона свой матч с Райо проведет в воскресенье.
