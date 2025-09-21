Ла Лига, турнирная таблица: Реала оторвался от Барселоны, Цыганков и Ванат на дне, в топ-3 новое имя
"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам очередных матчей чемпионата Испании 2025/26.
В субботу, 20 сентября, в Ла Лиге сыграли несколько матчей. Жирона открывала игровой день. Команда Мичела проиграла Леванте (0:4). Жирона закрепилась на дне таблицы с одним баллом. Леванте поднялся на 14-е место.
Реал с шедеврами Милитао и Мбаппе продлил победную серию – Эспаньол впервые проиграл в Ла Лиге, Беллингем вернулся
Реал без проблем обыграл Эспаньол (2:0). "Сливочные" набрали 15 очков и опережают Барселону на пять баллов. Эспаньол находится на четвертом месте. Алавес проиграл Севилье (0:2). Обе команды имеют по семь пунктов и расположились в топ-10.
Вильяреал переиграл Осасуну (2:1) с дебютным мячом Микаутадзе. "Субмарина" поднялась на третью строчку. Валенсия одолела Атлетик (2:0), переместившись на 10 место, а вот баски остались седьмыми.