"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам очередных матчей чемпионата Испании 2025/26.

В субботу, 20 сентября, в Ла Лиге сыграли несколько матчей. Жирона открывала игровой день. Команда Мичела проиграла Леванте (0:4). Жирона закрепилась на дне таблицы с одним баллом. Леванте поднялся на 14-е место.

Реал с шедеврами Милитао и Мбаппе продлил победную серию – Эспаньол впервые проиграл в Ла Лиге, Беллингем вернулся

Реал без проблем обыграл Эспаньол (2:0). "Сливочные" набрали 15 очков и опережают Барселону на пять баллов. Эспаньол находится на четвертом месте. Алавес проиграл Севилье (0:2). Обе команды имеют по семь пунктов и расположились в топ-10.

Вильяреал переиграл Осасуну (2:1) с дебютным мячом Микаутадзе. "Субмарина" поднялась на третью строчку. Валенсия одолела Атлетик (2:0), переместившись на 10 место, а вот баски остались седьмыми.