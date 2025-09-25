"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам очередных матчей чемпионата Испании 2025/26.

Жирона расписала ничью с Атлетиком и остается на дне, тогда как команда из Бильбао находится в зоне Лиги Европы с 10 баллами. Эспаньол также не определил победителя в матче с Валенсией и замкнул зону Лиги чемпионов, имея 11 очков.

Дубль Мбаппе, шедевр Винисиуса и дебютный гол Мастантуоно уничтожили Леванте, экс-вингер Шахтера снова ассистировал в Ла Лиге

Реал победил Эльче и продолжает возглавлять турнирную таблицу с 18 очками. Вильярреал переиграл Севилью и также находится в зоне Лиги чемпионов с 13 баллами. Барселона идет второй с 13 пунктами, но имеет игру в запасе. Зону еврокубков замыкает Хетафе, который добыл лишь очко с Алавесом.

Атлетико перестрелял Райо и наконец поднялся в верхнюю часть таблицы – восьмое место с 9 пунктами.

В зоне вылета находятся Овьедо (3), Мальорка (2) и уже упомянутая Жирона (2). Реал Сосьедад из тройки неудачников выскочил, одержав первую победу в сезоне как раз над Мальоркой.