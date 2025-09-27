"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам очередных матчей чемпионата Испании 2025/26.

Жирона расписала ничью в дерби с Эспаньолом, набрала третье очко и оттолкнулась от дна. Теперь там Мальорка, которая в этом туре еще сыграет против Алавеса.

Жирона расписала ничью с Эспаньолом – Мичел остается без побед, Ванат упустил голевой момент и едва не привез

Реал возглавляет турнирную таблицу с максимальными 18 очками и готовится к дерби против Атлетико, который пока середняк. Барселона отстает от "сливочных" на 2 очка и будет принимать Сосьедад. Зону ЛЧ замыкают Вильярреал и Эспаньол.