"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам чемпионата Испании 2025/26.

Первым матчем после международной паузы стал поединок Севильи и Эльче, где команды так и не смогли определить сильнейшего (2:2). Впрочем, даже благодаря этой ничьей Эльче, пусть и скорее всего временно, поднялся в зону Лиги конференций.

Эльче удержал боевую ничью с Севильей, забив дважды из двух ударов

Реал лидирует с 9 баллами, столько же имеет Атлетик, который занимает второе место. Вильяреал, Барселона и Эспаньол имеют по семь баллов и заняли другие еврокубковые ступеньки. Атлетико в шаге от зоны вылета с 2-мя баллами.

В зоне вылета сейчас находятся Мальорка (1), Леванте (0) и Жирона украинцы (0).