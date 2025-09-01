"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам чемпионата Испании 2025/26.

Третий тур Ла Лиги стартовал в пятницу, 29 августа. Эльче переиграл Леванте (2:0) и набрал пять баллов, что позволило подняться на шестую строчку.

Севилья потерпела обидное поражение от Хетафе и осталась с нулем очков, Атлетик победил обидчиков Цыганкова

Леванте остался в зоне вылета с нулем. Валенсия одержала победу в матче против Хетафе (2:0). "Летучие мыши" имеют теперь четыре балла и поднялись в топ-10.

В субботу Атлетико продолжил серию неудач, на этот раз сыграв вничью с Алавесом. Это лишь первое очко в новом сезоне для команды Симеоне. Жирона без украинцев в составе проиграла Севилье и осталась с 0 баллов, а Реал минимально одолел Мальорку.

В воскресенье не обошлось без сенсации – Райо Вальекано отобрал очки у Барселоны! Вильяреал оступился в игре с Сельтой, поэтому в лидерах сейчас Реал и Атлетик – по 9 очков. Вильяреал, Барселона и Эспаньол имеют по 7 баллов, у Хетафе 6, а Эльче і Бетис замыкают топ-8, имея по 5 очков.