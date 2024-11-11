"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице чемпионата Испании.

Лас-Пальмас и Райо Вальекано открывали очередной тур чемпионата Испании. "Желтые" одержали победу и переместили аж на 15 строчку, покинув зону вылета.

Барселона сенсационно проиграла Сосьедаду –эпическая ошибка VAR ограбила Левандовски, Кубо уничтожил оборону Флика

В субботу Реал поиздевался над Осасуной (4:0), Вильяреал переиграл Алавес (3:0), а Леганес минимально обыграл Севилью.

Мадридцы имеют 27 баллов и на шесть очков отстают от Барселоны, но "кулес" еще в этом туре участия не принимали. Вильяреал расположился сразу за командой Карло Анчелотти с 24 очками. Леганес благодаря победе поднялся на 14 строчку.

Барселона сенсационно проиграла Реал Сосьедаду (0:1), но осталась первой с 33 очками. Реал уже недалеко – второе место и 27 пунктов. Далее идет Атлетико (26), Вильярреал (24), Осасуна (21), Атлетик и Бетис (по 20), Реал Сосьедад, Мальорка и Жирона (по 18), Сельта (17), Райо Вальекано (16), Севилья (15), Леганес (14), Алавес (13), Лас-Пальмас (12). Хетафе на грани зоны вылета – у них и Эспаньола по 10 баллов, но мадридцы имеют лучшую разницу мячей. Вальядолид и Валенсия на дне – 9 и 7 очков соответственно.