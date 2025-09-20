"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам очередных матчей чемпионата Испании 2025/26.

Пятый тур начали Бетис и Реал Сосьедад. "Огурцы" благодаря победе 3:1 поднялись в зону ЛЧ. А вот баски до сих пор не знают вкуса побед и рискуют до конца тура оказаться в зоне вылета. Сейчас там Леванте, Мальорка и Жирона. Команда Цыганкова, Ваната и Крапивцова имеет шанс улучшить положение, принимая "лягушат" на своем поле.

Бетис уверенно одолел Сосьедад, прервав безвыигрышную серию – баски до сих пор не знают побед в сезоне

Реал единственный имеет максимальные 12 очков после 4 туров и ждет в гости сенсационный Эспаньол. "Попугаи" вместе с соседской Барселоной преследуют "сливочных", набрав по 10 пунктов. "Кулес" в этом туре будут принимать клуб из пригорода Мадрида – крепкий Хетафе.