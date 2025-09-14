"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам чемпионата Испании 2025/26.

В субботу, 13 сентября, тур продолжился в Испании. Хетафе переиграл Овьедо (2:0), что позволило команде Бордоласа подняться на третью строчку.

Атлетико впервые победил в сезоне, Хетафе прибил экс-команду Лунина за 5 минут, первое поражение Атлетика

Реал в гостях сумел переиграть Реал Сосьедад (2:1), став единственной командой, не потерявшей очки в четырех турах. Неожиданно Атлетик уступил Депортиво (0:1). Атлетико дома легко разобрался с Вильяреалом, одержав сухую победу (2:0).

Воскресную программу начнет Жирона на выезде против Сельты, а завершит игровой день Барселона и Валенсия.