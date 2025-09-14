Ла Лига, турнирная таблица: Реал единолично возглавил таблицу, Хетафе в тройке, Барселона в топ-5
00:10 - Читати українською
"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам чемпионата Испании 2025/26.
В субботу, 13 сентября, тур продолжился в Испании. Хетафе переиграл Овьедо (2:0), что позволило команде Бордоласа подняться на третью строчку.
Атлетико впервые победил в сезоне, Хетафе прибил экс-команду Лунина за 5 минут, первое поражение Атлетика
Реал в гостях сумел переиграть Реал Сосьедад (2:1), став единственной командой, не потерявшей очки в четырех турах. Неожиданно Атлетик уступил Депортиво (0:1). Атлетико дома легко разобрался с Вильяреалом, одержав сухую победу (2:0).
Воскресную программу начнет Жирона на выезде против Сельты, а завершит игровой день Барселона и Валенсия.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter