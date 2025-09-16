"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам очередных матчей чемпионата Испании 2025/26.

Хетафе переиграл Овьедо (2:0), что позволило команде Бордаласа подняться в зону еврокубков. Реал в гостях сумел переиграть Реал Сосьедад (2:1), став единственной командой, что не потеряла очки в четырех турах (12 очков). Атлетик допустил первую осечку, неожиданно проиграв Депортиво (0:1). Атлетико дома легко разобрался с Вильярреалом (2:0), одержал первую победу и поднялся в середину таблицы.

Эспаньол в меньшинстве вырвал победу над Мальоркой – каталонцы догнали Барселону в таблице Ла Лиги

Воскресную программу начали Жирона и Сельта – гол Ваната принес лишь ничью (1:1). Леванте и Бетис также не выявили сильнейшего (2:2), а вот Осасуна уверенно победила Райо Вальекано (2:0). Барселона же уничтожила Валенсию, отгрузив в ворота "летучих мышей" 6 голов. Завершили тур Эспаньол і Мальорка – победа "попугаев" 3:2 в феерической перестрелке.

Таким образом, Реал с 12 баллами первый, за ним идет дуэт каталонцев – Барселона и Эспаньол, у которых по 10 очков. Атлетик и Хетафе дополняют топ-5, имея по 9 пунктов. Далее идут Вильярреал и Алавес (7). Атлетико все еще низко – 11-я строчка и 5 очков в активе. Кризисная ситуация у Леванте, Мальорки и Жироны – по 1 баллу, но команда Цыганкова, Ваната и Крапивцова имеет худшую разницу мячей.