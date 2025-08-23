Стартовал второй тур сезона 2025/26 Ла Лиги. Позиции всех команд в турнирной таблице после старта первенства узнайте из материала "Футбол 24".

Второй тур Ла Лиги стартовал матчем Бетиса и Алавеса, в котором победили первые (1:0). "Зелено-белые" благодаря этой победе набрали 4 очка и хотя бы временно опередили Барселону и Реал на вершине.

Бетис удержал дебютную победу в новом чемпионате – финалист Лиги конференций не без проблем переиграл Алавес

По итогам первого тура Барселона рядом с лидерскими позициями в турнирной таблице – только она смогла одержать победу с разницей в три мяча и была первой по итогам предыдущего тура. Другими семью командами, которые набрали три очка, стали Райо Вальекано, Вильяреал, Хетафе, Атлетик, Алавес и Эспаньол.

Реал после скромной победы над Осасуной занимает восьмое место.