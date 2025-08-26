Стартовал второй тур сезона 2025/26 Ла Лиги. Позиции всех команд в турнирной таблице после старта первенства узнайте из материала "Футбол 24".

Второй тур Ла Лиги завершался двумя поединками. Атлетик одержал минимальную победу над Райо Вальекано (1: 0), а Севилья потерпела поражение от Хетафе (1: 2).

Севилья потерпела обидное поражение от Хетафе и осталась с нулем очков, Атлетик победил обидчиков Цыганкова

Сейчас турнирную таблицу возглавляет Вильяреал (6 очков), который накануне разгромил Жирону (5:0). Столько же баллов у Барселоны, Реала, Хетафе и Атлетика. В зоне Лиги конференций находится Эспаньол с 4 пунктами. Атлетико имеет лишь одно очко и занимает 13-е место.

Среди неудачников без очков пока остаются Жирона, Реал Овьедо, Леванте и Севилья, однако андалусийцы пока избегают опасной зоны.