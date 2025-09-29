"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам очередных матчей чемпионата Испании 2025/26.

Субботний день Ла Лиги подарил болельщикам немало интересных матчей. Хетафе сыграл вничью с Леванте и сохранил место в зоне Лиги конференций, набрав 11 очков. Атлетико разгромил Реал в дерби (5:2) и набрал 12 очков, поднявшись на пятую строчку.

Барселона в экспериментальном составе переиграла Реал Сосьедад – Левандовски забил и опозорился, огненный выход Ямаля

Несмотря на поражение, Реал оставался на первом месте с 18 очками. Однако, Барселона после победы над Реал Сосьедадом (2:1) набрала 19 очков и опередила "сливочных". Вильяреал одолел Атлетик из Бильбао и сейчас находится в топ-3, а вот четверку замыкает сенсационный Эльче, который после победы над Сельтой имеет 13 пунктов.

Мальорка обыграла Алавес, но все равно осталась в зоне вылета (5 баллов), где также находятся Реал Овьедо (3) и Жирона украинцев (3).