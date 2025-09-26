"Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице по итогам очередных матчей чемпионата Испании 2025/26.

Жирона расписала ничью с Атлетиком и остается на дне, тогда как команда из Бильбао находится в зоне Лиги Европы с 10 баллами. Эспаньол также не определил победителя в матче с Валенсией и замкнул зону Лиги чемпионов, имея 11 очков.

Барселона в тяжелом матче дожала Овьедо – вратарь повторил легендарный ляп Шовковского, замены Флика перевернули игру

Реал победил Эльче и продолжает возглавлять турнирную таблицу с 18 очками. Вильярреал переиграл Севилью и также находится в зоне Лиги чемпионов с 13 баллами. Барселона идет второй с 16 пунктами – отставание от Мадрида лишь 2 пункта. Зону еврокубков замыкают Эльче и Атлетик, которые имеют по 10 баллов – столько же и у Хетафе.

Атлетико перестрелял Райо и наконец-то поднялся в верхнюю часть таблицы – восьмое место с 9 пунктами.

В зоне вылета находятся Овьедо (3), Мальорка (2) и уже упомянутая Жирона (2). Реал Сосьедад из тройки неудачников выскочил, одержав первую победу в сезоне как раз над Мальоркой.