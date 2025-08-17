Состоялись первые матчи сезона 2025/26 Ла Лиги. Позиции всех команд в турнирной таблице после старта первенства узнайте из материала "Футбол 24".

Начался чемпионат Испании с матча Жироны и Райо Вальекано, в котором уверенно победили последние (1:3) даже несмотря на классный ассист Цыганкова и несколько сейвов Крапивцова. В другом матче пятницы Вильяреал уверенно обыграл Овьедо (2:0).

Барселона стартовала со скандальной победы над Мальоркой – балеарцы остались вдевятером до перерыва, дебют Рашфорда

В субботу же были сыграны еще 3 поединка. Барселона на выезде разбила Мальорку (3:0), которая играла еще с первого тайма вдевятером. Валенсия и Реал Сосьедад победителя не выявили (1:1), а вот Алавес вырвал победу над Леванте (2:1).

Стоит добавить, что Атлетико и Реал свои матчи проведут в воскресенье и вторник соответственно.