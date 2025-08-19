Состоялись первые матчи сезона 2025/26 Ла Лиги. Позиции всех команд в турнирной таблице после старта первенства узнайте из материала "Футбол 24".

В 1-м туре чемпионата Испании Атлетико сенсационно проиграл Эспаньолу, пропустив решающий гол на последних минутах. Атлетик в матче с пятью голами перестрелял Севилью, а Хетафе на выезде неожиданно одолел Сельту.

Атлетико сенсационно проиграл Эспаньолу, Атлетик в матче с отмененным голом и пенальти перестрелял Севилью

Таким образом сразу 7 команд набрали по 3 очка, а возглавляет группу победителей Барселона, которая накануне разбила Мальорку.

Продолжился тур в понедельник, 18 августа. Эльче и Бетис расписали ничью (1:1). Единственными командами, которые еще не стартовали в этом сезоне являются Реал и Осасуна. Их матч запланирован на вторник 19 августа.