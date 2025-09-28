Субботний день Ла Лиги подарил болельщикам немало интересных матчей. Хетафе сыграл вничью с Леванте и сохранил место в зоне Лиги конференций, набрав 11 очков. Атлетико разгромил Реал в дерби (5:2) и неожиданно поднялся в топ-4 с 12 баллами, хотя еще совсем недавно находился в нижней части таблицы.

Атлетико унизил Реал в дерби – магия Альвареса, 10-й забитый мяч Мбаппе, Гюлер оформил гол + пас и стал антигероем

Несмотря на поражение, Реал остался на первом месте с 18 очками. В то же время Барселона проведет свой матч в воскресенье и может обойти королевский клуб, ведь отстает лишь на два балла. Вильяреал одолел Атлетик из Бильбао и сейчас находится в топ-3, имея столько же очков, как и команда Ханси Флика.

Мальорка обыграла Алавес, но все равно осталась в зоне вылета (5 баллов), где также находятся Реал Овьедо (3) и Жирона украинцы (3).