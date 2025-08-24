Стартовал второй тур сезона 2025/26 Ла Лиги. Позиции всех команд в турнирной таблице после старта первенства узнайте из материала "Футбол 24".

Второй тур Ла Лиги стартовал матчем Между "Бетисом и Алавеса, в котором победили первые (1:0). "Зелено-белые" благодаря этому набрали 4 очка и хотя бы временно опередили Барселону и Реал на вершине.

Бетис удержал дебютную победу в новом чемпионате – финалист Лиги конференций не без проблем переиграл Алавес

В субботу тур продолжился тремя матчами. Мальорка и Сельта расписали ничью. Их примеру последовали Атлетико и Эльче. "Матрасники" два тура не могут победить. Барселона совершила камбэк с 0:2 в матче с Леванте (3:2), и удерживает лидирующие позицию, Бетис – второй, а Райо замыкает тройку.

В воскресенье состоится еще четыре матча, в частности Жирона из Цыганкова будет противостоять Вильяреалу, а Реал сыграет с Овьедо.