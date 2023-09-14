Ла Лига стала титульным спонсором клуба Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох, который славится самым длинным названием в мире футбола.

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В этом названии пять раз встречается удвоение л – теперь оно будет стилизовано новым логотипом испанского первенства.

Клуб выступает в пятом дивизионе Уэльса и звезд с неба не хватает, но Ла Лига решила, что это хороший маркетинговый ход. "Союз двух самых больших имен в футболе", – говорится на официальном сайте организации.