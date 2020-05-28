Ла Лига собралась реализовать эффект присутствия фанатов

Руководство испанской Примеры и трансляторы чемпионата придумали оригинальный способ, чтобы добавить привычной атмосферы поединков телезрителям.

Боссы Ла Лиги и телекомпании запланировали трансляцию матчей с использованием шума и криков фанатов из старых матчей, сообщает RTVE.

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Организаторы соревнований надеются, что такой шаг улучшит атмосферу на стадионах во время отсутствия зрителей. Президент Mediapro Хауме Роурес выразил уверенность, что транслятор благодаря этой идее сможет восполнить пробел, возникший из-за ограничения посещения массовых мероприятий. Телевизионщики собираются использовать оригинальные записи с каждого стадиона команд Ла Лиги, чтобы создать эффект присутствия фанатов хозяев.

Чемпионат Испании был остановлен в марте после 27-ми туров. Ориентировочная дата возобновления первенства – 12 июня.

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