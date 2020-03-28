Ла Лига собирается доиграть сезон – названы сроки возобновления чемпионата

Испанская Примера, несмотря на пандемию коронавируса, не рассматривает вариант досрочного завершения сезона.

Несмотря на распространение коронавируса в Испании, местная ассоциация футболистов и Ла Лига надеются доиграть нынешний сезон, сообщает Marca. Чиновники разработали три варианта продолжения чемпионата.

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Наиболее оптимистичный, однако и наименее реальный из них – начать в середине мая и завершить сезон до 15 или 30 июля. При этом придётся играть до трех раз в неделю, на что и клубы, и футболисты дали свое согласие. Также для них не является принципиальным вопрос игры при пустых трибунах.

Второй вариант – стартовать летом и завершить в августе или сентябре. Вариант считается вполне реальным, ведь Евро-2020 перенесли на следующий год, однако придется переносить начало следующего чемпионата.

Наиболее радикальное предложение – стартовать только в сентябре. Это означает окончательный перенос сезона 2020/21, но в Испании этот вариант становится всё более реальным.

Испания остаётся второй по количеству инфицированных коронавирусом страной Европы, уступая лишь Италии. По состоянию на 28 марта, в королевстве зафиксировано более 64 тысяч случаев, из которых почти 5 тысяч стали летальными.

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