Барселона обратилась к руководству Ла Лиги с просьбой посодействовать с переносом начала с Вальядолидом матча на более раннее время, чтобы лучше подготовиться к первому матчу 1/2 финала Лиги чемпионов с Интером.

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Матч Вальядолид – Барселона запланирован на субботу, 3 мая. Игра должна начаться в 22:00 по киевскому времени. Гостевая встреча с Интером запланирована на 6 мая.

Как информирует Mundo Deportivo, Ла Лига не намерена менять уже установленное расписание. Орган мотивировал своё решение тем, что боссы Барселоны знали о том, что такая ситуация может сложиться, ещё 7 апреля, но решили сделать запрос о переносе только сейчас.

Изначально матч с Вальядолидом должен был состояться в воскресенье, 4-го числа в 15:00, но он был перенесен на 3 мая из-за расписания матчей в Лиге чемпионов. Отмечается, что Барселона не обратилась с просьбой изменить время матча с 22:00 на более раннее сразу, а сделала это только на прошлой неделе после выхода команды в полуфинал турнира.

Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.

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