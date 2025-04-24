Реал победил Хетафе полурезервом – Гюлер посвятил гол Анчелотти, Алавес покинул зону вылета
В среду, 23 апреля, состоялись матчи 33-го тура Ла Лиги. Читайте результаты и подробности на "Футбол 24".
Ла Лига, 33-й тур
Хетафе – Реал – 0:1
Гол: Гюлер, 21
Алавес – Реал Сосьедад – 1:0
Гол: Теналья, 65
В течение сезона испанская пресса неоднократно писала о том, что полузащитник Арда Гюлер недоволен своим положением в Реале и количеством игрового времени. Однако когда будущее Карло Анчелотти в Мадриде подвисло на волоске, турецкий хавбек забил и посвятил свой гол именно тренеру. На 21-й минуте Гюлер отправил мяч в сетку и подбежал к Анчелотти, чтобы его обнять. Карло оценил этот жест – и нежно поцеловал Арду в ухо.
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Этот гол остался единственным в матче. Реалу удалось взять три очка в Ла Лиге перед финалом Кубка Короля и сохранить силы. В перерыве Карло Анчелотти заменил Алабу на Камавинга – центр обороны Реала во втором тайме состоял из дуэта Чуамени-Асенсио.
После перерыва у Хетафе было несколько неплохих шансов сравнять счёт, но Альваро и Арамбарри из достаточно выгодных позиций не смогли направить мяч в створ ворот. Еще в одном эпизоде свою команду на последних минутах спас Куртуа.
В баскском дерби между Алавесом и Реалом Сосьедад победу одержала команда, которой очки нужны гораздо сильнее. Благодаря голу аргентинского правого защитника Науэля Тенальи Алавес покинул зону вылета и догнал по очкам Жирону Виктора Цыганкова. В "красную" зону опустился Лас-Пальмас.