Ла Лига, 33-й тур

Хетафе – Реал – 0:1

Гол: Гюлер, 21

Алавес – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Теналья, 65

В течение сезона испанская пресса неоднократно писала о том, что полузащитник Арда Гюлер недоволен своим положением в Реале и количеством игрового времени. Однако когда будущее Карло Анчелотти в Мадриде подвисло на волоске, турецкий хавбек забил и посвятил свой гол именно тренеру. На 21-й минуте Гюлер отправил мяч в сетку и подбежал к Анчелотти, чтобы его обнять. Карло оценил этот жест – и нежно поцеловал Арду в ухо.

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Этот гол остался единственным в матче. Реалу удалось взять три очка в Ла Лиге перед финалом Кубка Короля и сохранить силы. В перерыве Карло Анчелотти заменил Алабу на Камавинга – центр обороны Реала во втором тайме состоял из дуэта Чуамени-Асенсио.

После перерыва у Хетафе было несколько неплохих шансов сравнять счёт, но Альваро и Арамбарри из достаточно выгодных позиций не смогли направить мяч в створ ворот. Еще в одном эпизоде свою команду на последних минутах спас Куртуа.

В баскском дерби между Алавесом и Реалом Сосьедад победу одержала команда, которой очки нужны гораздо сильнее. Благодаря голу аргентинского правого защитника Науэля Тенальи Алавес покинул зону вылета и догнал по очкам Жирону Виктора Цыганкова. В "красную" зону опустился Лас-Пальмас.