Ла Лига: Райо Вальекано дома не удержал победу над Атлетиком

Атлетик на выезде сумел добыть ничью в перенесенном матче 3-го тура Примеры с Райо Вальекано.

Этот поединок должен был состояться еще 1 сентября, но из-за ремонтных работ на Эстадио де Вальекас руководство Ла Лиги было вынуждено перенести его на резервную дату.

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Хозяева вышли вперед в середине первого тайма благодаря голу Хосе Посо, который воспользовался передачей Адвинкулы. Однако Муньяин во второй половине встречи сумел восстановить равновесие.

После этого матча Райо Вальекано набрал шесть очков и остается на предпоследнем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Атлетик имеет в своем активе 9 очков и занимает 17 место.

Чемпионат Испании, 3 тур

Райо Вальекано – Атлетик – 1:1

Голы: Посо, 23 – Муньяин, 67