Ла Лига проведет следующие два тура за закрытыми дверями

Испанские фанаты останутся без футбола на две недели / фото из открытых источников

Испания присоединилась к Италии в радикальной борьбе для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

Руководство Ла Лиги сообщило клубам Примеры и Сегунды о том, что следующие два тура чемпионата пройдут без зрителей, информирует Marca.

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Причина та же, что и в Италии – эпидемия коронавируса. Официальное решение насчет 28 и 29 туров Ла Лиги и 32 и 33 туров Сегунды станет известно после заседания Совета министров. Напомним, ранее в Италии отменили любые массовые спортивные мероприятия на неопределенный срок.

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Вспышка смертельной болезни впервые была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Вирус отличается высокой смертностью и скоростью заражения. От него уже умерло более 3,8 тысяч человек.