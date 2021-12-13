Испанская Примера объявила о продаже прав на трансляцию матчей на следующие 5 сезонов. Их приобрели две компании.

Movistar и DAZN стали обладателями телевизионных прав испанского первенства с сезона 2022/23 по сезон 2026/27, сообщает официальный сайт Ла Лиги .

АПЛ продаст телеправа более чем за 11 млрд евро

Стоимость такого соглашения составляет 4 млрд 950 млн евро на 5 лет. Movistar и DAZN будут показывать по 5 матчей каждого тура. Пресс-служба Примеры назвала соглашение "историческим" и заявила, что им удалось сохранить доходы от продаж прав, когда в большинстве лиг Европы они сокращаются.

Для сравнения следует заметить, что стоимость прав АПЛ за один сезон составляет 3 млрд 650 млн евро, а Серии А – около 800-900 миллионов.

"Продовження політичної диктатури УАФ": Вадим Скічко – про MEGOGO, критику збірної України і своїх хейтерів