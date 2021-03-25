IFFHS на своем официальном сайте опубликовала список лучших лиг мира. Рейтинг был составлен на основе суммарного количества баллов, которые чемпионат получал с 2011 по 2020 годы по версии организации.

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Первое место отдали чемпионату Испании, второе – Англии, а третье – Бразилии. Интересно, что Россия в этом рейтинге расположилась на 13 строчке, а Украина – только шестнадцатая. Разница между чемпионатами составила 236,5 баллов.

К слову, недавно IFFHS опубликовала рейтинг лучших тренеров последнего десятилетия, а 17-е место отдали Андрею Шевченко.

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Топ-25 чемпионатов по версии IFFHS: